傳港女案凶嫌願投案 法務部籲港積極追訴

（中央社記者蕭博文台北18日電）在台殺害女友的香港嫌犯陳同佳，原定23日出獄。星島日報引述消息指出，陳男願出獄後到台灣自首，但不希望判死刑。法務部今天再次呼籲，港方應積極續押陳同佳追訴殺人罪。

法界人士分析，陳同佳早就被士林地檢署列為殺人案被告並發布通緝，不符自首要件，無法藉由自首獲得刑度的寬減，即使陳同佳真的來台接受偵查、審判，只能算是投案。

去年2月，20歲香港少女潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳男獨自返港後，因涉嫌盜竊女友財物被捕。

由於台港沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡他到台接受調查；且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判處29個月有期徒刑，可望在本月23日出獄。

法務部表示，昨天已就陳同佳案，正式呼籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，積極續押追訴陳同佳，此一立場沒有改變。

法務部指出，士檢曾請求港方協助調查取證、遣送被告來台接受偵審，均未獲回覆；然而，陳同佳及被害人都是香港居民，且香港檢警已掌握諸多未提供台灣的在港證據，並懷疑陳男可能在香港即預謀犯案，香港並非沒有管轄權。

法務部重申，陳同佳涉嫌的殺人罪屬萬國公罪，港方應在陳同佳刑滿釋放前積極續押追訴，台灣將在對等、尊嚴及互惠基礎上，迅速提供本案在台證據，使港方充分掌握全案事證，以查明真相，依法究責，實現公平正義。（編輯：張銘坤）1081018