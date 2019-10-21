疑男扮女裝入侵校園行竊 苗縣已2國小受害

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣近日傳出有2所國小遭竊，經調閱監視器畫面，發現竊嫌疑似男扮女裝掩人耳目，在上課時間佯裝家長走進國小教室竊取財物，警方今天表示已鎖定特定嫌犯，正積極偵辦中。

受害學校指出，從監視器畫面拍到影像，竊嫌身穿女裝，但疑似為男性變裝，頭戴假髮、帽子和口罩，於14日下午2時許從學校大門進入，穿過操場，在教室走廊和1、2樓之間觀察環境，發現教室內的課桌椅掛有1只皮包，趁四下無人，隨即從後門進入教室行竊。

竊嫌得手後，從2樓快步走至學校大門離去，過程中有學生和他擦肩而過，無人察覺異狀。校方表示，由於當時正值學校低年級放學期間，以為是家長前往學校帶小孩，直到老師信用卡遭盜刷，才調閱監視器並通報警方。

受害老師表示，遭竊皮包內裝有新台幣約2000至3000元，以及信用卡、健保卡和身分證等個人資料，信用卡遭盜刷時，收到手機簡訊通知有10餘萬元刷卡款項，當下立即通知銀行止付，減少損失。

苗栗縣政府教育處指出，目前已知除造橋鄉1所國小外，通霄鎮也有國小受害，不排除這名竊嫌專門鎖定學校做案，已通知各國中小學加強門禁管制，同時提醒學校師生注意陌生人，也希望警方能盡快逮捕這名竊嫌，確保校園安全。（編輯：張銘坤）1081021