校園出現長鬍子婦人 男扮女裝多次行竊遭逮

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣近日有多所國小遭不明男子潛入，以男扮女裝方式行竊，引發學校師生和家長恐慌，警方今天指出，透過以車追人方式，在新竹順利逮捕40歲戴姓竊嫌，並起獲變裝道具。

苗栗縣造橋鄉、三灣鄉和通霄鎮境內國小，近期陸續傳出有男子裝扮成婦人模樣，佯裝家長進入校園內行竊，其中一所國小老師皮包遭竊，遭盜刷新台幣10萬餘元，所幸及時通知銀行止付，減少損失。

苗栗縣政府教育處指出，這名竊嫌頭戴假髮、口罩，以變裝方式企圖掩人耳目，部分學校大門沒有警衛，他直接從大門進入校園，甚至翻牆入侵，有教職員發現上課時間有陌生婦人卻長鬍子，警覺不對勁上前質問，對方才掉頭離去。

竊嫌入侵校園大多選在學生上課期間，引發學校師生和家長人心惶惶，警方接獲通報，採以車追人方式，找到戴姓竊嫌位於新竹住處，經埋伏後，於21日晚間趁戴男返家之際上前逮人。

戴嫌有多項偷竊前科，民國99年就以同樣手法侵入台中市校園行竊，供稱因缺錢花用，才會再次犯案，警方也在他的車輛和住處起獲多件變裝道具，不排除戴嫌以男扮女裝方式，涉嫌多起竊案，目前正積極調查中，也呼籲民眾如有受害，可以出面指認。（編輯：李錫璋）1081022