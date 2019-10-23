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日月潭違法船屋營利 業者竊占國土遭判刑

最新更新：2019/10/23 20:33

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投多名業者改造漁筏經營違法船屋，還招攬顧客釣魚、烤肉、住宿，竊占日月潭水域國土，南投地檢署提起公訴後，3名業者遭法院判刑6月、5月不等。全案可上訴。

南投地方檢察署今天表示，黃姓、賴姓、楊姓業者曾在日月潭利用漁筏設置違法船屋，竊占日月潭水域國土經法院判刑確定，卻又在民國103年到106年間將4艘未取得水域主管機關許可的漁筏，違法增建廁所後，在纜繩綁重物定著潭面。

檢方指出，業者擅自變更漁筏用途違法使用，並以臉書「怪獸日月潭水上船屋」及「日月潭怪獸水上船屋」，對外招攬顧客或招待親友登船遊憩過夜，從事釣魚、烤肉、民宿等營利行為，竊占日月潭水域國土面積432平方公尺。

全案經登船搜索、潛水勘驗漁筏定著方式、丈量船屋後，由南投地檢署提起公訴，南投地方法院108年9月26日依刑法竊占罪，分別判處黃姓、賴姓、楊姓業者有期徒刑6月、5月不等，漁筏及犯罪所得則宣告沒收。

南投地檢署指出，日月潭水域是南投縣馳名海外天然美景，被告等人未經許可竊占水域國土，進行商業活動，造成環境破壞，呼籲民眾勿為了私利損害公眾利益，地檢署將持續查緝不法，以保護南投好山好水及民眾權益。（編輯：洪學廣）1081023

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