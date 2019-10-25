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無醫師資格為顧客打點滴 女子違反醫師法被起訴

最新更新：2019/10/25 14:58

（中央社記者蘇木春台中25日電）女子鄧淑晏未取得醫師資格，卻在醫美診所內為顧客施打點滴「侵入性」治療，被台中市衛生局上門稽查時查獲，檢方今天依違反醫師法罪嫌將她起訴。

台中地檢署起訴書指出，女子鄧淑晏未取得合法醫師資格，也沒有護理師資格，她並非台中市大里區一家醫美診所員工，僅因經常出入診所與院所人員熟識，常在郭姓醫師不在診所時接待顧客。

民國107年6月1日下午3時多，張姓顧客前往診所，欲施打俗稱美白針的點滴，鄧女明知診所內無醫師駐診，便以侵入式的治療方式，為顧客施打美達康美注射液、血止康注射液等藥品，並收取新台幣800元的費用。

同年7月19日下午3時多，鄧女的林姓友人到診所內，提及身體不適，鄧女明知診所已歇業，仍以靜脈注射輸液方式，為林女施打含有胺美樂的藥品點滴。

台中市政府衛生局接獲檢舉後，前往醫美診所稽查，當場查獲鄧女為顧客以侵入式的治療方式進行醫療行為，案件經台中市警察局霧峰分局及台中市衛生局函送偵辦。

診所郭姓醫師到案時供稱，當時並未在診所內，也未指示鄧女為患者施打藥物；鄧女則坦承沒有資師資格，但對張女與林女施打點滴。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、衛生局稽查紀錄、蒐證照片等證據，今天依違反醫師法罪嫌將鄧女起訴。（編輯：林沂鋒）1081025

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