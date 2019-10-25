選舉治安維護指揮所揭牌 查賄制暴為重點

（中央社記者劉建邦台北25日電）總統暨立法委員選舉治安維護聯合指揮所今天揭牌，內政部長徐國勇表示，查賄制暴為重點工作，若聘請超過比例原則的監票人員到投開票所，可能涉及賄選嫌疑，會特別注意。

內政部警政署下午舉辦記者會，宣布「第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉治安維護聯合指揮所」揭牌，徐國勇、署長陳家欽等出席。

警政署表示，為維護公平乾淨選舉目標的決心，全國各警察機關除已全面動員投入查察賄選及選舉暴力等治安維護任務外，也會強化防制外來勢力、資金及假訊息介入大選，並持續落實掃黑、緝毒、打詐及肅槍等治安重點工作。

警政署指出，明年選舉總統、副總統被連署人已9月18日公告，選情激烈，各政黨也陸續推出推薦名單，預定於11月18日至22日辦理候選人登記事宜，各項選舉造勢活動日漸頻繁。

警政署表示，已要求各地警察機關針對可能發生各種危安狀況，預擬處置腹案，縝密規劃警力部署，加強候選人人身、住居所及競選總部等處所及造勢活動安全維護。

徐國勇受訪時說，查賄制暴為重點工作，不容許選舉暴力，已要求警政署與檢調合作，共同強化選舉治安維護工作。

徐國勇表示，曾有人聘請2、3名監票人到投開票所，這部分是合理，若聘請監票員超過10人以上就有賄選嫌疑，會持續要求警政署跟法務部聯繫、配合偵查。（編輯：張銘坤）1081025