更多編輯台推薦新聞：
沖繩首里城木材來自台灣 木造建物燃燒難撲滅
國際

沖繩首里城木材來自台灣 木造建物燃燒難撲滅

早安世界》美國會快速推動台北法案 幫台灣鞏固邦交
早報

早安世界》美國會快速推動台北法案 幫台灣鞏固邦交

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別
國際

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

國會政黨聯盟11/2黨慶 凱道周遭交管

最新更新：2019/10/31 11:01

（中央社記者黃麗芸台北31日電）「國會政黨聯盟週年黨慶」將於11月2日在北市中正區凱達格蘭大道等路段舉辦，警方今天表示，為維護活動交通秩序與安全，凱道周遭於11月1、2日將進行兩階段交管。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，有團體申請於11月2日上午8時至晚間10時於中正區凱道等路段舉辦「國會政黨聯盟週年黨慶」集會，活動預計當天下午1時至下午5時30分結束。

為維護活動交通秩序與安全，中正一分局表示，屆時將進行兩階段交通管制，以確保行車安全。

首先，第一階段交管範圍為凱道（中山南路至公園路）東、西向全線車道，管制時間為11月1日晚間11時起，管制車輛通行。

其次，第二階段範圍為中山南路（忠孝東路至仁愛路）往南方向快車道；中山南路（常德街至愛國東路）往南方向快、慢車道；中山南路（信義路至愛國東路）往北方向快、慢車道；仁愛路1段（中山南路至林森南路）往西方向快、慢車道；信義路1段（中山南路至林森南路）往東方向快、慢車道等，預計於11月2日下午1時至晚間6時管制車輛通行。

中正一分局呼籲，請駕駛人避開交通管制路段，提前改道行駛，並遵守員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯。（編輯：張銘坤）1081031

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報