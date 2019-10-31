國會政黨聯盟11/2黨慶 凱道周遭交管

（中央社記者黃麗芸台北31日電）「國會政黨聯盟週年黨慶」將於11月2日在北市中正區凱達格蘭大道等路段舉辦，警方今天表示，為維護活動交通秩序與安全，凱道周遭於11月1、2日將進行兩階段交管。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，有團體申請於11月2日上午8時至晚間10時於中正區凱道等路段舉辦「國會政黨聯盟週年黨慶」集會，活動預計當天下午1時至下午5時30分結束。

為維護活動交通秩序與安全，中正一分局表示，屆時將進行兩階段交通管制，以確保行車安全。

首先，第一階段交管範圍為凱道（中山南路至公園路）東、西向全線車道，管制時間為11月1日晚間11時起，管制車輛通行。

其次，第二階段範圍為中山南路（忠孝東路至仁愛路）往南方向快車道；中山南路（常德街至愛國東路）往南方向快、慢車道；中山南路（信義路至愛國東路）往北方向快、慢車道；仁愛路1段（中山南路至林森南路）往西方向快、慢車道；信義路1段（中山南路至林森南路）往東方向快、慢車道等，預計於11月2日下午1時至晚間6時管制車輛通行。

中正一分局呼籲，請駕駛人避開交通管制路段，提前改道行駛，並遵守員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯。（編輯：張銘坤）1081031