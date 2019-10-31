攜原住民箭被請下車反告高鐵 檢認危險物不起訴

林姓男子107年12月攜帶原住民傳統箭搭乘高鐵，被保全等人要求下車，林男認為權益受損，提告高鐵董事長等人涉嫌強制、公然侮辱罪，檢方認為傳統箭屬危險物品，站務人員並未有強暴、脅迫或公然侮辱等情事，31日做出不起訴處分。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年10月31日

（中央社記者蘇木春台中31日電）林姓男子去年12月攜帶原住民傳統箭搭乘高鐵，被保全等人要求下車，林男認為權益受損，提告高鐵董事長等人涉嫌強制、公然侮辱罪，檢方認為傳統箭屬危險物品，今天做出不起訴處分。

台中地檢署不起訴處分書指出，高鐵公司列車林姓保全，去年12月6日下午3時多，在高鐵137車次第10號車廂第2排座位，發現林姓乘客攜帶原住民傳統箭6支，並置於座位前方網狀置物架內，隨即通報曾姓列車長、李姓台中高鐵站副站長等人到場處理。

林姓乘客被以攜帶危險物品為由要求下車，林男認為遭貶抑人格地位及妨害行使自由搭乘交通工具的權利，控告高鐵公司董事長江耀宗、林姓保全、曾姓列車長與李姓副站長，涉及強制及公然侮辱等罪。

台中地檢署檢察官偵辦後認為，鐵路運送規則規定，旅客不得攜帶危險物品進入車內，違反規定得令旅客退出站、車或鐵路區域，經審視林男攜帶的原住民傳統箭，箭頭以尖銳鐵釘製成，且調閱監視器畫面，站務人員並未有強暴、脅迫或公然侮辱等情事，因此做出不起訴處分。（編輯：張銘坤）1081031