員警跳入車內攔阻 毒販失控撞車翻覆遭逮

桃園一名涉嫌販毒的褚姓男子31日在路上發現員警欲攔查後，駕車企圖衝撞逃逸，一名員警見狀趁機跳上車，褚男開車加速離開時，因與員警在車內拉扯，高速擦撞停放路旁汽車而翻覆。（桃園市政府警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年10月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園褚姓男子涉販毒，警方今天準備收網，男子拒捕駕車逃逸，李姓小隊長跳上車欲阻止並發生拉扯，過程中警方開3槍嚇阻，最後車輛失控衝撞路邊車輛翻覆，李員及褚男緊急送醫，幸無大礙。

桃園市警局刑事警察大隊表示，桃園市刑大偵六隊與花蓮縣刑大偵二隊，共同偵辦褚男販毒集團案，中午12時15分許循線在八德區福國北路85號附近，發現販毒主嫌褚男欲上車離去，警方立即趨前攔查執行拘提搜索。

警方表示，褚男一發現員警，企圖衝撞警員逃逸，花蓮刑大小隊長李孝昌則趁機開啟左後車門進入阻止，不過褚男仍載著李孝昌駕車離去，一旁員警隨即向車輪胎射擊3發，褚男駕駛車輛加速逃逸時，因與員警在車內拉扯，高速擦撞停放路旁汽車而翻覆。

警方隨後趕到，在車內起出安非他命毒品1小包、吸食器1組及空氣手槍1支。褚男與李孝昌2人則在救護人員協助下救出送醫治療。

警方表示，犯嫌目前仍在醫院戒護中，明天將視恢復狀況，詢問後解送桃園地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1081031