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失竊廂型車死巷連撞汽機車肇逃 警方偵辦追捕

最新更新：2019/11/01 13:56
台中市太平區1日凌晨發生車禍，一輛紅色小客車停在路旁，遭白色廂型車撞毀車頭，警方調查肇事廂型車為失竊車，正循線逮人。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年11月1日
台中市太平區1日凌晨發生車禍，一輛紅色小客車停在路旁，遭白色廂型車撞毀車頭，警方調查肇事廂型車為失竊車，正循線逮人。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年11月1日

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市太平區今天凌晨發生離譜車禍，一輛白色廂型車駛進死巷內卻撞倒2 2部機車及5輛汽車，隨後再駛進另一條巷子撞到1輛自小客車，警方調查肇事廂型車為失竊車，正循線逮人。

台中市太平區今天凌晨發生22部機車及6輛小客車被撞倒車禍意外，現場一片混亂，遭撞車輛嚴重毀損，警方調查，一輛白色廂型車駛進中平九街內發現是條死巷，倒車時將路旁機車撞倒、另有5輛汽車遭波及。隨後白色廂型車又駛進另條巷子，撞毀另1輛車子。

由於連續撞擊聲響太大，也驚醒住戶，民眾趕忙報警，約凌晨3時，警方接獲報案，立即調閱附近監視器，追查肇事車輛行蹤，發現白色廂型車為失竊車輛，車主發現車輛失竊，已向雲林縣當地派出所報案。

太平警分局表示，已鎖定特定對象，積極偵辦中。（編輯：卞金峰）1081101

台中市太平區1日凌晨發生車禍，竊嫌竊取白色箱型車後駛進一處死巷，倒車時連撞22部機車，現場一片混亂。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年11月1日
台中市太平區1日凌晨發生車禍，竊嫌竊取白色箱型車後駛進一處死巷，倒車時連撞22部機車，現場一片混亂。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年11月1日
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