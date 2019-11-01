騎士遭撞昏迷 肇事酒駕男找友頂罪均送辦

一名陳姓男子騎機車由北往南行經通霄鎮台1線路段，遭同方向要切往外側中山路的銀色自小客車高速擦撞。陳男重摔在地，送醫急救後目前仍陷入昏迷，昏迷指數3，尚未脫離險境。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年11月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣曹姓男子酒後駕車載謝姓友人行經通霄鎮台1線路段，將機車騎士撞成重傷陷入昏迷。事發後謝男一度宣稱是駕駛想替朋友頂罪，警方對2人酒測均高達0.5毫克，雙雙送辦。

這起車禍發生在27日下午4時多，陳姓男子騎機車由北往南行經台1線通灣段與中山路的Y字路口前，遭同方向要切往外側中山路的銀色自小客車高速擦撞。陳男連人帶車重摔在地，經消防隊送醫急救，因創傷性硬腦膜下出血陷入昏迷，昏迷指數3，至今仍未脫離險境。

家屬檢視車禍附近監視器影像，發現肇事車輛未立即停下，將影片PO網，質疑對方肇事逃逸。

苗栗縣通霄警分局埔口派出所長陳永彬今天指出，肇事自小客車撞擊機車後，持續向前滑行，車輛停在事故現場前方約50多公尺處，車上曹姓、謝姓2男徒步返回查看，並無逃逸情形。

警方表示，員警接獲通報抵達事故現場時，謝姓乘客一度自稱是駕駛，連同在場曹男一併帶回派出所進一步訊問；但曹男察覺事態嚴重，向警方坦承車輛是他所開，員警依法酒測，發現2人酒測值均達0.5毫克，肇事駕駛曹男還是累犯，訊後分別依公共危險罪、頂替罪嫌移送法辦。

遭酒駕撞成重傷的陳男，家住苑裡鎮，原本就罹患舌癌，妻子因先天性腎缺損，夫妻倆都是重大傷病者，一對兒女仍在就讀國小，生活本就清苦，如今家中支柱陷入昏迷，一家人陷入愁雲慘霧。

陳男妻子哭訴，丈夫不只努力抗癌，為了給家人好一點的生活，還利用假日上課進修，車禍當天就是下課準備返家，不料途中發生意外。她痛批肇事者喝酒就不應開車上路，「酒駕太不應該」。（編輯：孫承武）1081101