選前全力查賄制暴 北檢中正一警攜手座談

（中央社記者黃麗芸台北2日電）為加強明年總統大選選前治安維護工作，台北市警察局中正第一分局今天表示，特別和台北地檢署主任檢察官們舉辦選前「查賄制暴」座談會，分享偵辦經驗及交流賄選態樣。

中正一分局今天發布新聞稿表示，為加強執行「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安維護工作，昨天下午攜手北檢愛組主任檢察官王鑫健、和組主任檢察官樊家妍及其所屬檢察官、書記官等，共同舉辦選前「查賄制暴」座談會。

會中，眾人分別就轄內選情概況、查賄制暴執行情形交換意見討論外，主任檢察官們也針對賄選態樣逐一說明，並以實際案例及自身偵辦經驗分享，鼓勵檢警積極密切聯繫，全力偵辦賄選及選舉暴力案件，務求杜絕金錢及暴力介入選舉。

中正一分局說，透過檢、警、民聯繫合作，並加強向民眾宣導「反賄選觀念」，降低民眾因「觀念不清」或「人情禮俗的包裝手法」而誤觸法網。

「買票為貪污的開端」．中正一分局表示，選舉期間將嚴守「行政中立、依法行政」原則，並呼籲民眾遇有「買票」「賣票」「走路工」「期約」「暴力」及「黑函」等企圖影響選舉公平性狀況，請立即向警方報案或撥打北檢檢舉賄選專線0800-024-099，共同維護乾淨選舉環境。（編輯：方沛清）1081102