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奧萬大吊橋事故 林務局：森林育樂場域立即安檢

最新更新：2019/11/04 17:52

（中央社記者張雄風台北4日電）奧萬大吊橋昨天發生男童墜橋意外，農委會今天表示，配合檢方釐清事故原因，若經保險公司認定，最高可理賠新台幣410萬元，並已通令各森林育樂場域公共設施立即進行全面安檢。

年約2歲許姓男童與父母等親友一行10多人3日到奧萬大國家森林遊樂區遊玩，男童走過園內奧萬大吊橋時，疑從木板橋面與金屬護欄間縫隙摔落70多公尺深溪床，男童獲救時已失去生命徵象，經送台中榮民總醫院埔里分院急救仍不治。

行政院農業委員會林務局今天發布新聞稿表示，林務局南投林區管理處除將配合檢方釐清事故原因，並已通令各管理處再針對各森林育樂場域公共設施立即進行全面安檢。

林務局指出，奧萬大吊橋每月均由巡視人員辦理例行性設施檢視，以及每年3次定期委託專業團隊辦理安全檢測工作，確保設施結構安全；現將全力協助家屬辦理後續意外險理賠等事宜，若經保險公司認定最高可理賠410萬元。

林務局也特別澄清，有關報載照片吊橋防護網明顯可見的縫隙，是3日事發後到場的警方人員以腳撐開；今天檢察官已至園區現場調查偵辦，南投林區管理處將全力配合。（編輯：管中維）1081104

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