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印尼外配罹思覺失調症 刺死丈夫女兒判28年

最新更新：2019/11/04 19:53

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）來自印尼的王姓女子來台結婚後，罹患思覺失調症未按時服藥，和先生在教養等問題起爭執，等到先生和女兒睡著後持刀猛刺造成2死，彰化地院依殺人等罪判王女有期徒刑28年。

彰化地方法院今天公布刑事判決書，來自印尼的王女經介紹來台灣和吳姓男子結婚，王女婚後在丈夫家族經營的汽車旅館工作，她工作時覺得工作環境不安全，也懷疑丈夫在外與人有染，家屬安排她去看病。醫師發現王女有幻聽、被迫害妄想症，開藥讓她服用，服藥一段時間後就自行決定停藥。

王女曾到衛福部立彰化醫院就醫，經診斷為思覺失調症，但未積極接受治療；由於王女常和吳男因子女教養、工作等問題發生爭吵，民國107年11月，王女先前往大賣場購買水果刀藏在家中，後來和旅館同事爭吵後先將銀行帳戶內的存款提領一空，回到家後等待丈夫及女兒熟睡，拿水果刀猛刺吳男，又想到女兒不聽話，於是又拿水果刀猛刺女兒。

吳男和女兒被刺後傷重不治，王女犯案後自行向警方投案，彰化地院審理此案，王女雖承認殺人，但否認是預謀犯案。

但審理此案的法官認為，王女病識感不佳，案發時精神狀態仍屬相對穩定，而王女常因工作和丈夫起衝突，精神疾病未獲得良好控制，惡化被告人際關係，對雙方關係造成惡性循環，導致被告自陷於無法轉圜的情境，決定犯下殺人重罪，因此依刑法殺人等罪，判處有期徒刑28年，褫奪公權10年，全案仍可上訴。（編輯：黃世雅）1081104

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