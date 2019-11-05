高市補習班解僱懷孕外籍老師 挨罰30萬

（中央社記者程啟峰高雄5日電）高雄市一家外語補習班106年間提前終止一名懷孕外師勞動契約，遭勞工局依違反性別工作平等法開罰新台幣30萬元；業者不服提起行政訴訟遭高雄高等行政法院駁回，全案可上訴。

高雄市政府勞工局今天指出，待全案定讞後，業者須於處分書送達次日起30日內將罰款繳納公庫；若未依規定繳納，將送法務部行政執行署高雄分署執行。

勞工局民國106年4月接獲這名外籍女老師申訴，經調查她受雇高市某短期外語補習班，原勞動契約在106年10月23日屆期。但105年12月補習班謝姓業者得知她懷孕，隔年1月即無預警告知將提前於106年3月10日終勞動契約，並以她常叫學生罰站為由予以解僱，涉有懷孕歧視。

勞工局調查後將全案提請高雄市就業歧視評議會認定「懷孕歧視」成立，勞工局即依違反性別工作平等法裁處謝姓業者30萬元罰款。

謝姓業者不服先向高市府提起行政訴願，遭駁回後又提行政訴訟，主張提前終止勞動契約與懷孕無關，並反控曾接獲學生家長口頭或通訊軟體投訴，指這名女老師常處罰學生到教室外罰站，剝奪學生上課權益。

不過，高雄高等行政法院判決認為，謝姓業者雖主張外籍女老師有不當處罰學生情事，但並未充分提出她有違反規定以致應終止契約的客觀事實等證據。依勞動契約條款，如申訴人表現有缺失或不滿時，應先試圖改善，如無法改善，雇主才得以行使資遣預告。

院方進一步指出，謝姓業者對於女外師申訴遭受懷孕歧視，未依性別工作平等法規定，就預告提前終止勞動契約與懷孕無關情事舉證，因而駁回業者提告。（編輯：孫承武）1081105