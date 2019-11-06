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員警假冒調查官涉詐騙逾600萬元 北院裁押3人

最新更新：2019/11/06 18:45

（中央社記者劉世怡台北6日電）台北市王姓員警涉嫌夥同林姓、洪姓男子假冒調查官，詐騙一名建商逾600萬元。北檢聲押禁見3人，台北地院今晚認定3人涉加重詐欺取財罪嫌重大，有串供滅證之虞，裁准羈押禁見。

檢調獲報，林姓、洪姓男子結識一名年邁的建商，進而建立交情，得知建商財力雄厚，但過去曾有婚外情，因此心生詐欺念頭，找來王姓員警共同犯案。

王姓員警夥同林姓、洪姓男子假冒調查官，指稱調查局掌握建商婚外情，並立案調查，告知他可花錢擺平。建商陸續付款逾新台幣600萬元後，發覺上當受騙。

台北地檢署調查後，發現王男是台北市文山一分局員警，昨天指揮調查局台北市調處兵分4路搜索王男、林男、洪男住處等地，並約談3人到案。

檢察官訊問後，聲請羈押禁見林姓、洪姓男子，王姓員警原本獲120萬元交保，但籌不出保金，檢察官今天改聲請羈押禁見。

台北地方法院今天裁定指出，3人犯加重詐欺取財罪，犯罪嫌疑重大，3人供述與被害人證述已有出入，3人如何謀議過程及分工、是否有潛在共犯涉入等細節，仍待檢察官進一步查證，無法排除被告與共犯勾串或影響證人陳述的可能。

法院經斟酌比例原則，認定3人有羈押必要，因此裁准羈押禁見。（編輯：張銘坤）1081106

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