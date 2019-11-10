不甘分手恐嚇人妻 男子遭判2月確定

（中央社記者劉世怡台北10日電）桃園楊姓男子不甘劉姓人妻與他分手，以簡訊恐嚇殺害外，再冒用女兒傳訊女方指父親曾殺人總是沒罪等語。台灣高等法院日前依恐嚇罪判楊男2月徒刑，得易科罰金新台幣6萬元確定。

判決指出，楊男於民國106年7月間，透過網路聊天室認識劉姓女子並交往，劉女後來告知已婚身分表明分手，楊男卻從106年8月起至9月間，以LINE傳送「我真想殺了你還不知道」、「或許我們同歸於盡」等訊息給女方。女方心生畏懼向檢警報案。

檢方調查期間發現，楊男還冒用女兒名義，向劉女傳送「父親是黑社會背景」、「父親曾經殺過很多了、總是沒罪」、「怕會去找妳老公、趕快安慰父親」等簡訊。檢方依恐嚇危害安全罪嫌起訴楊男。

一審桃園地方法院審理期間，楊男否認恐嚇犯行，強調他當時與劉女交往，後來吵架，簡訊文字是因為情緒來了，只是發發牢騷而已。一審依恐嚇危害安全罪判楊男2月徒刑，得易科罰金新台幣6萬元。

楊男不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理；楊男主張，傳簡訊是事實，但沒有恐嚇的意思，講一些吵架情緒的話，沒想到這麼嚴重，已經知道錯了，請求給予緩刑。

高院審酌，楊男不以理性方式處理感情問題，以身試法衝動而為，始終否認犯行，難認有悔意，且有它案判決確定，未達成和解，依法在判決前已遭判刑確定者，不符合緩刑條件，因此仍判他2月徒刑，得易科罰金6萬元，不給緩刑。全案確定。（編輯：方沛清）1081110