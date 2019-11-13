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流動攤販辜男積欠百萬罰款 遭限制出境

最新更新：2019/11/13 14:53

（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市警察局信義分局今天表示，北市一名7旬辜姓男子8年來在轄內違規設攤賣衣，遭取締開罰1118件、滯欠罰鍰共新台幣168萬元，因積欠鉅額罰款不繳，遭境管限制出境。

信義分局今天發布新聞稿表示，部分流動攤販經常違規佔用各道路沿線人行道、騎樓等區擺攤販賣，不但影響市容，也妨害行人通行，且若經告發後，部分攤商為規避舉發繳納罰鍰，竟將名下財產轉移、惡意脫產，藐視公權力。

有鑑於此，市警局副局長呂春長率交通警察大隊大隊長陳明志、大安分局、信義分局和松山分局等分局長相關人員，於10月17日前往法務部行政執行署台北分署拜會分署長吳義聰。

雙方共同研商，針對轄內攤商意圖「隱匿、脫產」財產行為等欠款違規大戶，就義務人財產資料、家庭狀況、設攤地點、供貨來源及追查其販賣所得金錢流向等資料，積極蒐證及查訪，並命其報告財產狀況，盼藉強制執法以落實公權力，實現國家公法債權。

信義分局指出，針對轄內攤販欠款違規大戶積欠鉅額罰款，經稽催、移送強制執行仍不予理會者，已移請法務部行政執行署台北分署實施境管，其於11月11日起針對辜男發布限制出境（海）。

欠款大戶辜男現年約70歲，常於信義商圈設攤販賣衣服，自民國100年迄今，因違規遭開1118件罰單，滯欠金額共計168萬元，屬欠款違規大戶，經多次催繳並移送強制執行，行政執行署台北分署命其到場報告財產狀況，未獲報告及無正當理由而不到場，依行政執行法於11月11日函請內政部移民署、海洋委員會海巡署偵防分署等，予以限制出境（海）。

信義分局表示，北市流動攤販欠款違規大戶，目前列管者共計有31人，攤販業者在道路上任意違規設攤，不僅影響市容且可能危及用路人行的安全，若經員警開立違規舉發單，應主動自行繳款，否則有可能被境管而影響權益。（編輯：張銘坤）1081113

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