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嘉義布袋海巡隊 查獲高雄籍漁船違規拖網捕魚

最新更新：2019/11/13 15:46
海巡署艦隊分署布袋海巡隊13日凌晨發現「金」字號高雄籍漁船進行違規拖網，海巡人員立即要求停止作業，並將吳姓船長函送漁業署裁處。（布袋海巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真　108年11月13日
海巡署艦隊分署布袋海巡隊13日凌晨發現「金」字號高雄籍漁船進行違規拖網，海巡人員立即要求停止作業，並將吳姓船長函送漁業署裁處。（布袋海巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真　108年11月13日

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）海巡署布袋海巡隊，今天凌晨在嘉義縣好美里外海9.5浬處海域，緝獲一艘高雄籍「金」字號漁船正進行違規拖網作業，海巡人員立即要求停止作業，並將吳姓船長函送漁業署裁處。

海巡署艦隊分署布袋海巡隊今天發布新聞稿，12日晚上11時接獲第五巡防區通報，嘉義縣好美里外海9.5浬處海域，疑似有50噸以上漁船進行違規拖網作業，海巡署立即派遣巡防艇前往取締，並在今天凌晨1時左右發現「金」字號高雄籍漁船進行違規拖網。

布袋海巡隊副隊長陳俊男表示，海巡人員發現漁船時立即廣播，要求停止作業並收起網具，船上有吳姓船長及1名台籍及5名印尼籍船員共7人，海巡人員並依違反漁業法相關規定，將吳姓船長函送漁業署裁處。

陳俊男說，近3個月來，布袋海巡隊已捉到3件違規拖網捕魚，他指出在12浬內拖網捕魚恐將魚苗及海洋食物鏈底層的小魚捕撈殆盡，加速漁業資源枯竭，嚴重破壞海洋生態，籲請漁民守法。

嘉義縣府漁業科表示，農委會公告，50噸以上拖網漁船不得進入距岸邊12浬內作業，然而，依漁業法規定，違規被捉到也只裁罰船主及船長各3萬至15萬元，罰則不重，無法杜絕拖網漁船違法作業。（編輯：洪學廣）1081113

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