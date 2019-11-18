海科館詐貸案 慶富老董陳慶男法院延押2月

（中央社記者程啟峰高雄18日電）慶富集團董事長陳慶男涉嫌基隆海科館詐貸新台幣貸3.38億元案被起訴在押，上週以健康不佳為由請求具保，遭高雄地方法院駁回陳慶男，裁定11月20日起延押2個月。

陳慶男遭控海科館詐貸3億3800萬元，高雄地方法院今天開庭傳喚陳慶男等人，陳慶男出庭時沒有任何發言，訊後還押。

高雄地院今天表示，上週借訊陳慶男審理基隆海科館詐貸案，陳慶男當時向法官表達「已經羈押很久，身體受不了」，他的律師也稱陳慶男需要坐輪椅，行動不方便，身上病症多，希望具保停押。

高雄地院合議庭日前審理後認為，陳慶男的律師在今年7月提出的診斷證明，經高雄看守所函覆指出，陳的生命徵象穩定，雖因先前中風導致活動不便，但沒有更新的資料顯示身體狀況有惡化，無從認定非得要保外治療才能痊癒疾病。

合議庭也認為，陳慶男曾說可拿200萬至300萬元保證金，但全案詐貸金額達3億3800萬，且次子陳偉志棄保潛逃，加上獵雷艦案二審仍審理中，200萬至300萬恐不足確保陳後續會隨傳隨到庭，因此駁回聲請。陳慶男涉入海軍獵雷艦、基隆海科館兩件詐貸案，遭羈押迄今逾1年。（編輯：孫承武）1081118