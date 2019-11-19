台中3歲男童疑被虐死 生父遭羈押禁見

（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中19日電）台中市3歲男童前天晚間送醫，急救後仍傷重不治，男童身上有多處傷痕疑遭施虐，台中市地檢署今天依傷害致死等罪嫌，向法院聲押男童生父獲准，男童母親5萬元交保。

台中地檢署今天表示，男童的24歲生父邱男，涉嫌對男童施虐，檢察官複訊後認定涉嫌重大向法院聲請羈押，法官認為邱男有串證之虞，裁定羈押禁見；男童41歲的王姓母親，因無直接證據，檢方諭令新台幣5萬元交保。

男童17日晚間8時多，被父母送到衛生福利部台中醫院就醫，但男童到院前無生命跡象，急救後當晚9時傷重不治，因男童全身有多道新舊傷痕，院方向警方通報疑似虐童案。

檢方昨天會同法醫相驗男童遺體，發現男童雙手有多處擦挫傷、疑似遭綑綁，背部有多處結痂傷痕，顱部有凹陷，且身上有多處燒燙傷，有外傷致死之虞，將在21日解剖遺體以釐清死因。

男童母親向檢警供稱，當天兒子因吃水果噎到窒息，發現不對勁送醫，對於男童身上的傷痕不清楚；男童生父則坦承，因男童不乖，長期有用衣架體罰管教，但否認因此造成死亡。

檢警調查，邱男與王女結婚後育有3名子女，死者是最小的孩子，父母離婚後子女從母姓，目前邱男與王女及3名子女同居中。檢方再詢問死者的哥哥與姊姊，得知邱男對男童管教相當嚴厲，甚至綑綁關在陽台，經搜索邱男住處，已查扣疑似施暴器具，全案朝傷害致死、凌虐致死與妨害自由等罪嫌偵辦。

台中市社會局表示，男童民國105年出生後，就與母親一同流浪街頭，市府接獲通報後立即緊急安置，今年9月經評估後讓男童返家，除安排家長親職教育，社工每月也持續進行家訪關心。

社會局指出，對於男童在17日送醫身上有傷痕，造成男童傷害情形，已對男童父母提出獨立告訴，並持續追蹤司法相驗結果，目前男童的一對兄姐已交由祖母照顧，市府也派社工追蹤照顧狀況。（編輯：謝雅竹）1081119