2攤商脫產拒繳罰鍰 北市警出擊查扣商品

台北市警察局大安分局25日晚間表示，為免攤販影響市容及交通，攜手法務部行政執行署台北分署共同出擊，針對轄內惡意脫產、蓄意不繳納違規罰鍰的攤商，查扣其販賣商品並予以拍賣。（台北市警察局大安分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年11月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市警方今天到台北捷運科技大樓站周遭稽查，分別針對惡意脫產的陳姓和王姓攤商查扣其商品，前者違規欠款逾新台幣98萬元，後者則欠28萬餘元，以伸張公權力。

台北市警察局大安分局今晚發布新聞稿表示，為免攤販影響北市市容及交通，法務部行政執行署台北分署和局內同仁聯手出擊，針對轄內惡意脫產、蓄意不繳納違規罰鍰的攤商，查扣其販賣商品並予以拍賣。

大安分局說，透過積極蒐集、查訪義務人財產資料、家庭狀況、設攤地點及供貨來源後，警方今天到台北市復興南路二段、捷運科技大樓站周遭實施現地稽查。

陳姓攤商自民國100年迄今違規欠款未繳共計98萬餘元；王姓攤商自100年迄今違規欠款未繳共計28萬餘元，現場查扣9箱商品，包括衣服飾品及1輛機車。

大安分局說，法務部行政執行署台北分署和分局先前已於10月24日首次查察惡意脫產、蓄意不繳納違規罰鍰的攤商，今天再次規劃第二次聯合查察行動，希望藉由強制執法以實現公權力。（編輯：李錫璋）1081125