陽明山保變住六之六案 環團質疑公務員涉圖利

（中央社記者王揚宇、梁珮綺台北27日電）針對陽明山保變住六之六開發案，台北市長柯文哲等人日前遭人告發涉偽造文書，今天另有環保團體召開記者會質疑，此案草率通過水保計畫，有公務人員失職及涉嫌圖利之嫌。

台北市政府副發言人戴于文表示，此案由來已久，現階段環評等程序尚未通過，市府都有負責局處及相關單位監看，一切按照流程進行。

對於外界質疑公務人員失職及圖利一事，戴于文強調，柯文哲自上任以來，要求全體同仁依法行政，若有相關質疑應該提出明確事證，市府絕對展開調查，不包庇、不護短，但也不希望外界用影射的方式打擊公務員士氣。

時代力量不分區立委參選人、台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華今天與台灣護樹團體聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等團體，在立法院召開「揭發北市府弊案，柯市長如何應對？」記者會，並於現場發放新聞稿，說明訴求。

新聞稿指出，陽明山保變住六之六開發案於民國85年通過環評量（挖填土方25萬立方公尺），於前台北市長馬英九時代通過水土保持計畫及第1次變更計畫，挖填土石方量為57萬2000立方公尺，96年又第2次變更為58萬6667立方公尺，超過環評土方量2倍多，已明顯違法，草率通過水保計畫，有公務人員失職及涉嫌圖利之嫌。

陳椒華說，陽明山保變住六之六案雖於前台北市長陳水扁時代通過環評，但超過環評2倍的挖填土方量，卻是於馬英九任內通過與執行，明顯是大弊案。

陳椒華表示，由時代力量台北市議員黃郁芬所提供的水土保持計畫，發現94年6月及96年6月所通過的水土保持計畫中，仍有住宅及學校用地的超挖或超填土方量沒有列入計算，故陽明山保變住六之六的水保計畫內容不實，請柯文哲公開說明如何應對，或先撤銷有錯的水土保持計畫。

另外，綠色消費者基金會秘書長方儉等人質疑，台北市政府針對陽明山保變住六之六案污水管線工程的回覆內容不實，22日向士林地檢署告發長柯文哲等5名前後任官員涉嫌偽造文書。（編輯：張均懋）1081127