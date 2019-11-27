海巡造艦強化編裝 100噸巡防艇下水

（中央社記者王朝鈺基隆市27日電）海巡署「100噸級巡防艇28艘後續15艘採購案」的首艘巡防艇今天在台船基隆廠下水，艦隊分署表示，這艘編號為10068艇預計明年4月完成驗收交船，配置於台東海巡隊。

海洋委員會海巡署艦隊分署長謝慶欽與台灣國際造船股份有限公司廠長唐榮貴等人，上午在台船基隆廠主持巡防艇下水典禮，並藉由「擲瓶禮」儀式，預祝各項工作順利圓滿完成。

艦隊分署表示，海巡署15艘100噸巡防艇採購計畫原為「100噸級巡防艇28艘之採購案」，民國106年11月26日因慶富公司無法順利履約遭解除契約，未交船的15艘巡防艇經行政院核定修正計畫，後續採最有利標評選，改由台船公司接續承作。

艦隊分署指出，今天舉辦下水典禮的新造100噸級巡防艇編號為10068艇，預計將配置於第十五（台東）海巡隊，最高航速可達30節，續航力更達1200浬以上，藉由提升主機性能及機艙配置，並增加船舶總重，可提高航行穩度與適航性。

另外，艦隊分署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」6種船型的建造進度均正常甚至大幅超前，未來也將如期、如質、如預算完工交船，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障台灣漁民海上作業權益與安全。（編輯：戴光育）1081127