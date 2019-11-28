雲縣議員陳樹吉判刑定讞 落選頭少11票無法遞補

（中央社記者蔡智明雲林縣28日電）無黨籍雲林縣議員陳樹吉，在大埤鄉長任內圖利特定廠商，今天判決定讞，喪失議員資格，但該選區的「落選頭」黃忠興得票數少11票，依法不得遞補，本屆雲林縣議員席次少1席。

陳樹吉92年在大埤鄉鄉長任內圖利特定廠商，更二審時被判有期徒刑4年，褫奪公權2年。最高法院今天駁回陳樹吉上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

雲林縣選舉委員會表示，陳樹吉喪失議員身分，依公職人員選舉罷免法第74條規定，地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者或當選人有褫奪公權尚未復權之情形時，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選規定。

選委會指出，第74條亦規定，遞補人員的得票數不得低於選舉委員會原公告該選舉區得票數，最低之當選人得票數二分之一。

選委會表示，陳樹吉的議員席次，是屬雲林縣第2選區（斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉），這區最低票當選人是顏忠義，得票數6887票，依選罷法規定，遞補人員的得票數不得少於3444票，落選頭黃忠興得票數只有3433票，相差11票無法遞補，本屆雲林縣議員席次，由43席減為42席。（編輯：謝雅竹）1081128