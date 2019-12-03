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中古車鹹魚翻身 執行署拍賣多人競標

最新更新：2019/12/03 18:25

（中央社記者黃旭昇新北3日電）法務部行政執行署新北分署今天表示，聯合拍賣拍定1筆新北市三重區土地、兩輛中古車及陽信商業銀行股票437股。其中，有一輛中古轎車竟然有25人到場競標，相當罕見。

執行署新北分署今天傍晚發新聞表示，今天拍賣所拍定金額共新台幣84萬餘元。令人意外的是1輛西元2014年5月出廠，排氣量2354C.C.的本田中古車，上個月第1次拍賣時，乏人問津而流標。

新北分署說，今天拍賣時竟然有25人到場競標，經過23次出價，最後以24萬5000元拍定，只比第一次拍賣底價25萬元少5000元，是拍賣實務上非常罕見的情形。

新北分署表示，這一部拍賣出去的中古車雖出廠5年，但因無發動電力，右前方保險桿有擦撞受損，第1次拍賣時乏人問津，車還有滯欠牌照稅及罰鍰16萬餘元。

新北分署說，拍定人要繳清所欠款才能過戶，執行人員本認為不太樂觀，本次拍賣只要原本底價的一半即可拍定，未料今天競標的情況意外熱絡，最後順利以高價賣出。

新北分署說，拍賣的另一部車輛為2007年12月出廠，排氣量2497C.C.的BMW轎車，以不定底價的方式拍賣，經過19次出價以37萬元高價拍定，比義務人自己找人估價的金額還高8萬元。（編輯：李亨山）1081203

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