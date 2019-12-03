強浪未出海驅趕陸船 海委會：我們的命不是命嗎

（中央社記者陳朝福高雄3日電）東北季風帶來強風大浪，媒體報導大陸船隻在澎湖國家公園海域避風，海巡未出海驅趕引發批評。海洋委員會小編以「我們的兄弟我們挺」為題發文質疑，「我們同仁的命不是命嗎」。

海洋委員會小編發文質疑，今天有則新聞說澎湖海巡隊員超前部署破功，讓中國漁船如入無人之境，真的是這樣嗎。

海委會並細數去年澎湖海巡隊的成效，包括驅離越界陸船454艘；扣留非法越界陸船共46艘；留置大陸船員達442人；罰鍰新台幣4335萬元；沒入漁獲1萬4115公斤；沒入漁網110件等。

海委會強調，光是澎湖，平均1天就驅離陸船1、2次，且在海上開船，不是像在陸上開車發動引擎就能開，每一次出勤都是拿命在拚，更何況正值東北季風，澎湖海域動不動就是10幾級風。

海委會表示，站在岸邊都會怕被吹走了，更何況在海上還要在兩艘船之間跳來跳去爬來爬去，「如果你的家人在這值勤，你不擔心？你不煩惱？我們同仁的命不是命嗎」。

對於這則報導的不同聲音，海委會也說，願意虛心改進檢討，但是這一切必須以同仁的安全為第一。（編輯：洪學廣）1081203