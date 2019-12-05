博弈網站39億賭金匯台 嘉檢聲押4人獲准

（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，於3日循線查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回39億元賭金，檢方昨天聲押陳男等4人，嘉義地方法院依有串證之虞，均裁定羈押。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，關於2名林姓及陳姓、楊姓等男子涉嫌經營博弈網站遭聲押案件，於今天凌晨均裁定羈押禁見；楊姓被告部分，他與其他共犯關係緊密，犯罪嫌疑重大，明顯與未到案共犯有串證之虞。

洪裕翔指出，陳姓被告部分，調查發現他涉嫌將線上博弈不法獲利匯入地下匯兌公司，涉案情節重大，且供述有袒護在逃共犯情形，明顯有串證之虞；另2名林姓被告部分，其中1人為涉案公司實際負責人，供述與其他證人迥異，另1人還坦承有向海外共犯聯繫，可見有串證之虞。

嘉義地檢署今年8月查獲吳姓夫婦涉嫌經營地下匯兌案件時，發現客戶陳姓男子等人疑有經營博弈網站，經2個月蒐證後，3日分別前往台北市、嘉義縣市等33處所執行搜索，查扣現金新台幣650萬元、價值千萬元的麥拉倫等6輛名車等贓證物，並傳喚及逮捕72人到案。

檢方調查陳姓被告等人涉嫌自民國106年間起，在台北市、嘉義市等地設立公司架設博弈網站，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以中國大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回39億元。

檢方除了聲押陳姓等4名被告獲准外，有12名被告分別以5萬元至20萬元不等金額交保，其他人則請回。（編輯：謝雅竹）1081205