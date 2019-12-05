觀塘開發案 環團人士控蘇貞昌廢弛職務

（中央社記者林長順、顧荃台北5日電）抗議桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發案，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今天到台北地檢署，按鈴控告行政院長蘇貞昌涉嫌公務員廢弛職務釀成災害罪及誹謗罪。

告發狀指出，觀塘案日前由泛亞工程建設與皇昌營造得標，兩家公司工安紀錄不良。中油於民國83年因觀塘海象不佳、潮差過大等因素，決定不開發天然氣接收站，92年間取得大潭電廠天然氣標約時，也未就近使用觀塘工區，足以證明觀塘絕非適合蓋接收站的廠址。

告發狀表示，本案於環評階段也有嚴重瑕疵，原專案小組以「退回目的事業主管機關」為結論，但前行政院長賴清德卻隔空指導，最後以官派委員多數強行通過。蘇貞昌上任後未遏阻觀塘案，造成日前承包商雇工發生意外，造成3人死亡、4人受傷的事實。

潘忠政指出，日前透過立法委員陳學聖與蘇貞昌約見面，要告知觀塘案相關風險及兩家承包商恐無能力執行，但蘇貞昌除了藉故不見外，還公開影射環團人士會扭曲、亂講他的言論，因此對蘇貞昌提告誹謗。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，行政院及相關部會沒有廢弛政務，也沒有誹謗任何人的動機。但尊重環團提告的權利。（編輯：張銘坤）1081205