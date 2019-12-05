遊覽車撞上限高桿 12名乘客受傷就醫

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市今天中午12時許，發生一起遊覽車撞上橋梁限高桿架的車禍，造成車內12名乘客輕傷就醫。警方對肇事駕駛實施酒精濃度測試結果為零，肇事原因有待警方釐清。

蘆竹警分局交通分隊長黃仁廷表示，中午12時46分，一輛來自台南的遊覽車在行經蘆竹區山腳橋時，疑因駕駛疏忽而撞上限高2.5公尺的橋梁限高桿架，導致車頂玻璃破損，車內有12名乘客頭部因碰撞前方座椅造成輕微擦傷。

黃仁廷指出，駕駛在事發後約30分鐘向警方報案，員警對肇事駕駛實施酒精濃度測試結果為零，無酒後駕駛情事，也未接獲受傷乘客告訴。肇事遊覽車頭頂部玻璃毀損，遭碰撞的限高桿架扭曲變形。後續損壞賠償責任，由蘆竹區公所協調中。

桃園市政府消防局表示，這輛遊覽車是從台南市出發將進行二天遊，今天的行程預計前往淡水，車上有40名乘客及1名女服務員。12名受傷的乘客中，4名乘客自行搭計程車就醫，其餘8名乘客是由消防隊載運送醫。事發原因及財產損失，正由警方進行後續調查。（編輯：戴光育）1081205