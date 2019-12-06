台南舞廳槍擊案緝凶 主嫌高雄落網

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市安平區某家舞廳11月27日清晨發生槍擊案，2人中彈。主嫌陳姓男子案發後協同女友逃亡，9天內從南逃到北，又從北逃到南，今晚6時許在高雄市美濃區落網後，已押回台南。

台南市警局第四分局偵查隊長吳銘祥晚間證實，台南安平區舞廳槍擊案主嫌46歲陳男，晚間6時許在高雄市美濃區一家民宿落網。當時警方攻堅後，一舉逮獲陳男及羅姓女友。

警方初步調查，陳男及友人11月27日晚上在安平區舞廳包廂中喝酒，疑因起了衝突，不滿的陳男離開舞廳後，再找人重回包廂；陳男當時掏出改造手槍，包廂內眾人見狀趕緊阻止，經一陣拉扯後，改造手槍擊發，反而擊中陳男帶來助陣的2名男子。

中槍的2名男子中，陳姓男子腹部中彈，送醫開刀急救；黃姓男子手部中彈，傷勢較輕。兩人接受治療後，無生命危險。

警方獲報後趕到現場，查扣一把改造手槍，且調閱監視器鎖定陳男涉案，一路從嘉義追到高雄、屏東，再追到基隆、台中，最後在高雄逮到陳男。

警方發現，陳男協同女友一起逃亡，逃亡途中寄宿飯店、汽車旅館及民宿，全由女友出面登記，有時還會用假名。

目前，陳男及羅女已押回台南，槍擊動機及手槍來源有待調查釐清。警方訊後將依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。（編輯：戴光育）1081206