台中警車國道新營段衝落邊坡 2警1嫌受傷送醫

台中市警察局一輛警車7日行經國道一號南下297公里路段時，疑與一輛休旅車擦撞後衝出邊坡，車上2名員警及1名犯罪嫌疑人受傷，事故原因仍待釐清。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年12月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台中市警察局2名員警今天開車押送1名嫌疑人，行經國道1號南下297公里新營路段，疑似與1輛休旅車發生擦撞後衝落邊坡，開車員警一度受困，3人被救出時意識清楚，已送醫治療。

台南市政府消防局下午2時23分接獲報案，指稱國道1號南下297公里路段有警車衝落邊坡，隨後陸續出動5台各式車輛，15名人員前往救援。

消防人員抵達現場後，發現警車衝出邊坡，駕駛車輛的員警一度受困在駕駛座，車上還有另一名員警、一名男性犯罪嫌疑人，3人意識都清楚，隨後由救護車分別送往麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院治療。

消防人員初步檢查後，其中一名員警臉部擦傷、另一名員警右胸、右膝、右臀部疼痛。犯罪嫌疑人有右前臂變形、雙手擦傷等傷勢。

警消人員初步了解發現，警車疑似與另一輛由陳姓男子駕駛的休旅車發生擦撞後再衝出邊坡，休旅車上的3人沒有受傷，事故原因及肇事責任還有待進一步釐清。（編輯：卞金峰）1081207