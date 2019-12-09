員警勾結違法商亂倒廢棄物 桃園地檢署起訴4人

桃園市警局大溪分局員警湯豐富與廢棄物業者陳國順合夥成立公司，並將廢棄物倒在國有土地遭警方查獲送辦，檢方9日偵結，依違反廢棄物清理法將湯豐富等4人提起公訴。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市警局大溪分局員警湯豐富與廢棄物業者陳國順合夥成立公司，並將廢棄物倒在國有土地遭警方查獲送辦，桃園地檢署今天偵結，依貪污、違反廢棄物清理法將湯豐富等4人提起公訴。

檢方表示，未領有廢棄物清理許可的陳國順從去年8月起，就在新北市五股區違法收集社區與便利商店的家庭廢棄物，並堆置在一處土地上，獲利新台幣71萬餘元。陳國順在去年底與湯豐富合資在桃園市復興區成立環保企業社，更由湯豐富妻子的姐姐掛名擔任負責人。

檢方指出，陳國順為清除違法堆置的廢棄物，在與湯豐富謀議後，由陳男開著裝載家庭廢棄物的自小貨車前往復興區羅浮國小附近，由湯男找來的楊姓及徐姓男子會合接手，將家庭廢棄物傾倒在羅浮里高坡段一處偏僻國有土地後，再將車開回領取每車次1000元的報酬。

檢方說，4人以此方式從今年1月30日到2月24日間，至少傾倒18車次的家庭廢棄物，獲得減少支出處理費用約9萬元。當警方在2月24日查獲楊男與徐男涉違法傾倒家庭廢棄物，並查扣2自小貨車暫置於北橫之星民宿前方廣場，協助處理本案的湯豐富竟私下通知陳國順偷偷將自小貨車開走。

檢方今天偵結，除依照違反廢棄物清理法將湯豐富等4人提起公訴，檢方指出，湯豐富身為警員，負有主動偵辦、調查及移送犯罪職責，竟協助、包庇環保犯罪，另涉有貪污治罪條例的圖利罪嫌，已請求法官從重論以圖利罪嫌。（編輯：張銘坤）1081209