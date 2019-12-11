更多編輯台推薦新聞：
Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠
生活

Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠

倡議承認台灣主權 美眾議員約霍不角逐連任
國際

倡議承認台灣主權 美眾議員約霍不角逐連任

反映性別去二元化 韋氏辭典2019年度代表字they
國際

反映性別去二元化 韋氏辭典2019年度代表字they

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台88線7車連環撞 6人輕傷送醫

最新更新：2019/12/11 13:16
高雄市大寮區台88線快速公路11日發生連環車禍，一輛大貨車追撞前方6部車輛，現場車體零件噴飛至對向車道還波及一部來車，造成6人輕傷送醫。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年12月11日
高雄市大寮區台88線快速公路11日發生連環車禍，一輛大貨車追撞前方6部車輛，現場車體零件噴飛至對向車道還波及一部來車，造成6人輕傷送醫。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年12月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）高市大寮區台88線快速公路今天發生連環車禍，一輛大貨車追撞前方6部車輛，現場車體零件噴飛至對向車道還波及一部來車，造成6人輕傷送醫，駕駛都無酒測，肇事原因警方調查中。

高雄林園警分局上午獲報，大寮區台88線西向東5.6公里處有連環車禍，員警隨後趕到封閉部分車道善後並調查事故原因。

警方初步調查，一名男子駕駛大貨車由台88線西向東內側車道行駛，行經事故地點由內側車道變換至外側車道時，追撞前方6部車輛包括5台自小客車、1台小貨車，現場車體零件散落一地，部分零件還噴飛至對向內側車道，波及另一部自小客車。

警方指出，這起事故共造成6人輕傷，經送醫都無大礙，相關駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍待鑑定。

高雄市消防局指出，這起車禍6名傷者包括5名男子及1名女子，傷者意識都清楚，傷勢分別為肢體外傷、腰部疼痛、擦傷，經送醫後都無大礙。（編輯：謝雅竹）1081211

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報