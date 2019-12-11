台88線7車連環撞 6人輕傷送醫

高雄市大寮區台88線快速公路11日發生連環車禍，一輛大貨車追撞前方6部車輛，現場車體零件噴飛至對向車道還波及一部來車，造成6人輕傷送醫。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年12月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）高市大寮區台88線快速公路今天發生連環車禍，一輛大貨車追撞前方6部車輛，現場車體零件噴飛至對向車道還波及一部來車，造成6人輕傷送醫，駕駛都無酒測，肇事原因警方調查中。

高雄林園警分局上午獲報，大寮區台88線西向東5.6公里處有連環車禍，員警隨後趕到封閉部分車道善後並調查事故原因。

警方初步調查，一名男子駕駛大貨車由台88線西向東內側車道行駛，行經事故地點由內側車道變換至外側車道時，追撞前方6部車輛包括5台自小客車、1台小貨車，現場車體零件散落一地，部分零件還噴飛至對向內側車道，波及另一部自小客車。

警方指出，這起事故共造成6人輕傷，經送醫都無大礙，相關駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍待鑑定。

高雄市消防局指出，這起車禍6名傷者包括5名男子及1名女子，傷者意識都清楚，傷勢分別為肢體外傷、腰部疼痛、擦傷，經送醫後都無大礙。（編輯：謝雅竹）1081211