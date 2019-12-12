男勒斃空姐妻求減刑 家屬控訴謀殺應重判

桃園男子詹賢明（中）被控徒手勒斃擔任空姐的簡姓妻子，一審遭判15年，經上訴，二審12日開庭，詹男認罪並請求自首應可減刑，但死者弟妹庭上控訴詹男蓄意謀殺應重判。圖為詹男庭後還押。中央社記者劉世怡攝 108年12月12日

（中央社記者劉世怡台北12日電）桃園男子詹賢明被控徒手勒斃擔任空姐的簡姓妻子，一審遭判15年，經上訴，二審今天開庭，詹男認罪並請求自首應可減刑，但死者弟妹庭上控訴無法原諒詹男，且蓄意謀殺應重判。

死者胞弟及胞妹指出，家人都很痛心，無法原諒詹男，一審只判15年無法接受，且去年7月姐姐就曾說，詹男曾恐嚇要殺害她，這次事件應是蓄意謀殺應重判，並非詹男律師所指為偶發事件。

受命法官指出，詹男認為一審判太重、檢方認為判太輕而上訴，本件爭執事項包含詹男是否有自首意思，以及詹男案發時有喝酒，是否因此精神狀況受影響，另已委託醫院對詹男做精神鑑定。

檢警調查，55歲的詹賢明與在長榮航空公司任職的52歲簡女結婚多年，之後在蘆竹區合資購屋，2人未生育子女，詹賢明在失業後，不但工作不穩定，還有酗酒習慣，2人感情逐漸生變，雙方也曾因金錢問題發生爭執，導致妻子萌生離婚念頭。

檢警指出，詹賢明去年曾恐嚇殺害妻子，在簡女向親友求救後，雙方簽署「不可言語、動作、脅迫行為，不可飲酒過量」等協議切結書，但因詹賢明依然故我，親友於去年12月再度介入協調，並建議雙方分居同時簽署分居協議書，詹賢明必須在1個月內搬出2人住居。

檢警表示，心有不甘的詹賢明，1月6日上午與妻子談判時又發生爭執，簡女一度傳簡訊向同事求救，但詹賢明隨後就因情緒失控徒手勒斃簡女，發現闖下大禍，詹男致電好友說「下輩子再做兄弟」並自殘，經友人制止後報警，警消人員除逮捕詹賢明並將已無生命跡象的簡女送醫，但仍宣告不治。

詹賢明被依家暴殺人罪嫌起訴，一審桃園地方法院9月間審酌詹賢明在勒斃妻子後沒有逃避、掩飾，還找友人到場處理，犯後也坦承犯行表示歉意又無前科，依家暴殺人罪判刑15年，全案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：李亨山）1081212