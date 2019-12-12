七七行館案地下貨櫃部分 劉政池判刑1年2月定讞

（中央社記者蕭博文台北12日電）前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池涉占陽明山國土蓋七七行館案，最高法院今天駁回部分上訴，劉政池擅自設置地下貨櫃部分，判刑1年2月定讞，已通知檢方啟動防逃機制，其餘發回更審。

同案被告陽明山國家公園管理處前處長蔡佰祿、前組長李朝盛、前承辦人謝文華，一審被依圖利罪判刑2年7月至6年不等刑期，二審逆轉改判無罪。最高法院今天駁回檢察官的上訴，蔡佰祿3人無罪確定。

檢方起訴認定，劉政池竊占國有土地面積逾4000平方公尺，違法設置地下貨櫃、草皮、地磚、植栽，依違反水土保持法等罪嫌起訴。

一審士林地方法院認定，劉政池開挖公有山坡地並私設貨櫃、草皮、地磚、植栽違反水保法，判刑2年3月，蔡佰祿等官員也被判有罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審合議庭認定，劉政池觸犯2個水土保持法的非法占用致水土流失未遂罪，貨櫃部分判刑1年2月，草皮、地磚等地上物部分判刑1年，應執行2年徒刑，另犯使公務員登載不實罪判刑4月，得易科罰金。

劉政池、檢察官向最高法院提起上訴，最高法院認為，二審已詳細說明認定劉政池設置地下貨櫃違法的證據與理由，此部分上訴無理由，予以駁回，判刑1年2月定讞。

劉政池被控私設草皮、地磚、植栽部分，最高法院認為，二審判決似有重複計算面積，查證未盡，連同使公務員登載不實部分發回更審。（編輯：方沛清）1081212