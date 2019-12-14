國民黨後壁黨部遭放爆裂物 徐國勇：勿臆測動機

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）吳姓男子在國民黨台南後壁黨部置放疑似爆裂物，今天落網。內政部長徐國勇表示，警方制伏歹徒，將進行後續調查工作，外界勿做任何臆測與評論犯罪動機。

國民黨義務副秘書長蔡正元今天在臉書指稱，嫌犯是「綠色台獨分子」。

徐國勇晚間在臉書發文表示，警政署長、刑事局長第一時間掌握訊息並指揮調度，警察人員以最高效率處置、制伏歹徒，警方也將進行後續調查。他呼籲外界勿做任何臆測與評論犯罪動機。

徐國勇表示，距離選舉投票日越來越近，為淨化選前治安、貫徹查賄制暴政策，警政署已全面動員投入查賄制暴及選舉治安維護任務。

他指出，警政署週二協同檢方實施第4波「全國同步掃黑行動專案」，以「系統性掃黑」強力打擊、壓制幫派暴力氣焰。截至目前為止，已檢肅32名治平目標、逮捕手下成員228人，合計到案260人，查扣不法金流達新台幣88萬7900元。

徐國勇表示，在大選最後階段，期許警察人員繼續以謹慎態度、最高警覺維護社會治安，執行任務時務必堅守行政中立、不分藍綠，不能淪為選舉操弄的工具。

他強調，台灣是民主國家，應以理性表達訴求、切勿訴諸暴力；社會大眾應保持理智，勿刻意炒作、造成社會紛亂。（編輯：黃瑞弘）1081214