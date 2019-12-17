禁止酷刑公約研討會 藉經驗分享完備規範

（中央社記者黃麗芸台北17日電）為擘劃台灣推動禁止酷刑公約工作藍圖，刑事局今天舉辦國際研討會並邀國際專家到場演講，藉由建立人權指標等3面向報告和國際酷刑案件調查經驗分享，完備公約規範和施政參考。

繼民國106年舉辦「我國推動禁止酷刑公約國內法化之實踐與展望研討會」後，刑事局今天上午再舉辦「2019禁止酷刑公約研討會」，從禁止酷刑公約之國際標準與實踐、法規檢視和建立人權指標等3面向提出專題報告，透過各界人士討論和交流。

警政署副署長蔡蒼柏致詞表示，總統府人權諮詢委員會於102年議定內政部為辦理禁止酷刑公約主責機關，並交轄下警政署接辦推動，經多方努力下，終於將公約、議定書及施行法草案在去年底送入立法院待審。

蔡蒼柏指出，因未來施行公約時，需從多方面檢視、推動，除由東吳大學、中央警察大學進行多項委託研究案外，也希望透過今天的研討會讓各項公約規範更加明確，以提供未來施政參考。

監察院長張博雅也指出，台灣自98年起就透過制定施行法方式，將「兩公約（公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約）」國內法化，為落實各項國際人權義務，內政部也持續推動「禁止酷刑公約」，一旦完成立法、國內法化，將牽涉國際人權義務的執行及監督工作。

張博雅說，目前施行法草案規定由監察院承擔國家防制酷刑機制，主要工作包括訪查公權力管轄下可能剝奪個人自由的處所，範圍將涵蓋各政府機關管轄的矯正機關、拘留處所、移民收容所、安置/照護機構、軍事單位懲罰設施、特殊教育學校及中途學校等地，如何適用公約為當前所面對重要問題。

行政院政務委員羅秉成表示，「禁止酷刑公約及其任擇議定書施行法草案」目前仍在立法院外交及國防委員會審查中，但國內酷刑防制工作勢在必行，這對台灣人權進程極具意義，也盼能陸續完成聯合國九大核心人權公約。

內政部常務次長邱昌嶽則指出，談到禁止酷刑就要提到自由人權，並舉美國當代自由主義大師曾提出幾項信條，包括自由主義者必須相信崇信自由超過其他價值，且不要信任權力和權威，堅信民主政治且接受妥協等，還要保持批判精神，今天研討會就是在為台灣的人權努力，以及檢視、反省。

研討會也邀請國際酷刑受害者復原委員會的協調員詹姆士（James Lin）進行「國際酷刑調查」專題演講，他長期關注酷刑侵犯人權的議題，並帶領21國、38名與法律醫學相關成員所組成的獨立國際小組調查酷刑，會中也分享世界各國對酷刑案件調查程序及認定的寶貴經驗。

詹姆士認為，台灣從施行法草案開始推動是很好的做法，並認為酷刑的定義是關鍵問題，相關推動工作對台灣來說很重要，因為酷刑在各國都是違反法治和正義的行為。（編輯：李錫璋）1081217