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南投信義鄉登山客墜谷 傷重不治

最新更新：2019/12/18 14:26
南投縣信義鄉發生登山客摔落山谷意外，由於摔落的山谷深達約50公尺，地勢險惡、沒有空地，增加消防局義消救援困難度，但登山客傷重不治，由直升機將屍體吊出。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　108年12月18日
南投縣信義鄉發生登山客摔落山谷意外，由於摔落的山谷深達約50公尺，地勢險惡、沒有空地，增加消防局義消救援困難度，但登山客傷重不治，由直升機將屍體吊出。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　108年12月18日

（中央社記者吳哲豪南投18日電）南投縣信義鄉發生登山客摔落山谷意外，由於摔落的山谷深達約50公尺，南投縣消防局義消前往救援，但吳姓登山客傷重不治，由直升機將屍體吊出，交給家屬處理後事。

南投縣消防局勤務指揮中心說明，消防局第3大隊玉山分隊昨天早上接獲報案指稱，有1支17人的登山隊原本預計19日從南投信義鄉東埔下山，不過登山隊行經信義鄉杜鵑營地時，1名55歲的吳姓男子卻不慎失足摔落深約50公尺深的山谷。

消防局指出，由於登山隊中有3名揹工剛好是山難援救義消成員，於是先請3人先往下爬到吳男摔落處，將吳男搬到空曠處等待直升機前往山區救援，但3名義消抵達摔落處時，吳男已無生命跡象。

消防局表示，吳男摔落處地勢險惡，沒有空地，3名在現場的義消將吳男搬運到步行約需3到4小時的山屋，等待救援，內政部空中勤務總隊的直升機今天上午飛抵山屋，將屍體吊掛出來，送到南投信義鄉的同富國中，交給家屬處理後續事宜。（編輯：謝雅竹）1081218

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