員警涉收組頭賄賂縱放簽賭 雲檢貪污罪起訴6人

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）彰化縣警局莊姓巡佐、王姓員警和雲林縣李姓偵查佐涉賭博弊案，宋姓組頭等人透過蔣姓台商送禮品賄賂，要求不追查賭博案，雲林地檢署今天依違反貪污罪和侵占罪將6人起訴。

雲林地檢署主任檢察官江金星告訴中央社記者，莊姓巡佐、王姓員警和李姓偵查佐為警職人員，地檢署偵辦宣示打擊犯罪決心，督促公職人員遵守法律，以維護法治社會秩序。

檢方指出，莊姓巡佐107年8月在雲林縣水林鄉破獲宋姓組頭、許姓夫妻經營的賭博站後，卻與王姓員警違背職務行為收受賄賂，並刻意不追查宋姓組頭、許姓夫妻親友所涉的賭博案件。

檢方表示，宋姓組頭等人透過蔣姓台商牽線，交付水果禮盒、茶葉等（價值約4萬元）給莊姓巡佐和王姓員警行賄。

許姓夫妻又得知李姓偵查佐與莊姓巡佐認識，因此陸續請李姓偵查佐協助交付10斤茶葉（價值1萬4000元）和現金6萬6000元給莊姓巡佐，莊姓巡佐僅收下茶葉，退回現金。

期間李姓偵查佐將2萬元退回許姓夫妻後，還告知會將剩餘4萬6000元拿來購買禮品，再送給莊姓巡佐，許姓夫妻信以為真，沒想到李姓偵查佐卻中飽私囊，侵占4萬6000元。

雲林地檢署今天偵查終結，認為莊姓巡佐、王姓員警和李姓偵查佐等6人違反貪污罪和侵占罪，提起公訴，而羈押中的莊姓巡佐、王姓員警和李姓偵查佐3人也隨案移審到雲林地方法院。（編輯：洪學廣）1081226