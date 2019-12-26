更多編輯台推薦新聞：
影片／天狗食日26日登場 台灣可見日偏食
生活

影片／天狗食日26日登場 台灣可見日偏食

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

專題／這條路蓋了28年 西濱公路華麗轉身
生活

專題／這條路蓋了28年 西濱公路華麗轉身

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

員警涉收組頭賄賂縱放簽賭 雲檢貪污罪起訴6人

最新更新：2019/12/26 18:29

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）彰化縣警局莊姓巡佐、王姓員警和雲林縣李姓偵查佐涉賭博弊案，宋姓組頭等人透過蔣姓台商送禮品賄賂，要求不追查賭博案，雲林地檢署今天依違反貪污罪和侵占罪將6人起訴。

雲林地檢署主任檢察官江金星告訴中央社記者，莊姓巡佐、王姓員警和李姓偵查佐為警職人員，地檢署偵辦宣示打擊犯罪決心，督促公職人員遵守法律，以維護法治社會秩序。

檢方指出，莊姓巡佐107年8月在雲林縣水林鄉破獲宋姓組頭、許姓夫妻經營的賭博站後，卻與王姓員警違背職務行為收受賄賂，並刻意不追查宋姓組頭、許姓夫妻親友所涉的賭博案件。

檢方表示，宋姓組頭等人透過蔣姓台商牽線，交付水果禮盒、茶葉等（價值約4萬元）給莊姓巡佐和王姓員警行賄。

許姓夫妻又得知李姓偵查佐與莊姓巡佐認識，因此陸續請李姓偵查佐協助交付10斤茶葉（價值1萬4000元）和現金6萬6000元給莊姓巡佐，莊姓巡佐僅收下茶葉，退回現金。

期間李姓偵查佐將2萬元退回許姓夫妻後，還告知會將剩餘4萬6000元拿來購買禮品，再送給莊姓巡佐，許姓夫妻信以為真，沒想到李姓偵查佐卻中飽私囊，侵占4萬6000元。

雲林地檢署今天偵查終結，認為莊姓巡佐、王姓員警和李姓偵查佐等6人違反貪污罪和侵占罪，提起公訴，而羈押中的莊姓巡佐、王姓員警和李姓偵查佐3人也隨案移審到雲林地方法院。（編輯：洪學廣）1081226

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報