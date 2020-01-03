涉經營賭博網站 刑事局逮3人送辦

（中央社記者劉建邦台北3日電）林姓男子涉經營賭博網站，以體育賽事、百家樂等為賭盤，透過社群媒體找賭客。刑事局循線逮人，查出2個月賭金達新台幣10餘億元。警訊後，移送林男等3人。

刑事局今天召開記者會，偵四大隊副大隊長王志成指出，總統及立法委員選舉投票日將屆，持續掃蕩賭博網站，日前接獲線報，指有賭博集團在社群媒體推銷、召募民眾加入賭博網站，此網站以百家樂、體育賽事為賭盤。

刑事局布線查緝發現，29歲林男涉重嫌，查出林男從去年3月起涉嫌開始經營賭博網站，至今會員數已達2905人；從去年10月至12月間，賭博網站總下注金額達14億餘元，林男初估獲利4000多萬元；林男還在台中、彰化設客服人員的專屬機房，服務賭客。

刑事局掌握情資後，經2個多月埋伏，日前見時機成熟，前往林男在台中、彰化住處搜索，逮捕林男等3人，起獲電腦、現金153萬餘元、點鈔機、帳冊、一輛高級轎車。警訊後，依違反賭博罪嫌把林男等3人移送檢方偵辦。

刑事局表示，選舉投票日將屆，各種賭盤傳聞不斷，呼籲民眾若有賭盤情資，可向警察機關檢舉，查獲相關嫌犯，可依規定請領檢舉獎金。（編輯：戴光育）1090103