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國道貨車追撞自小客車 1死1重傷

最新更新：2020/01/05 10:31
國道3號南下152.7公里通霄路段4日深夜發生大貨車追撞前方自小客車事故，事故釀1死1重傷。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　109年1月5日
國道3號南下152.7公里通霄路段4日深夜發生大貨車追撞前方自小客車事故，事故釀1死1重傷。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　109年1月5日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）國道3號南下152.7公里通霄路段昨天深夜傳出死亡車禍，1輛大貨車不慎追撞前方自小客車，自小客後半截車身嚴重擠壓變形，後座乘客頭部重創身亡，駕駛重傷意識模糊。

苗栗縣消防局指出，4日深夜11時許接獲通報，國道3號南下152.7公里發生大貨車與自小客車碰撞意外，乘坐在自小客車後座的陳姓婦人（70歲）頭部重創、顱骨變形，現場已無呼吸心跳，經送往苑裡李綜合醫院搶救仍傷重不治。

自小客車陳姓駕駛（49歲）則呈意識模糊，被送往台中大甲光田醫院救治，仍在加護病房觀察中。

大貨車施姓駕駛向國道員警供稱，意外發生當時行駛在外側車道，並未超速，也沒看見前方自小客車，才會不慎追撞上去。

國道公路警察局第二大隊後龍分隊今天指出，不排除此路段沒有路燈、天色昏暗，加上大貨車駕駛未注意前方路況釀禍，追撞過程所散落的車體零件，又波及一輛行駛在中線車道的自小客車，造成車損，將進一步調查釐清肇事原因及責任。（編輯：管中維）1090105

國道3號南下152.7公里通霄路段4日深夜發生大貨車追撞前方自小客車事故，自小客後半截車身嚴重擠壓變形，後座乘客頭部重創身亡，駕駛重傷意識模糊。警方將進一步調查釐清肇事原因及責任。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　109年1月5日
國道3號南下152.7公里通霄路段4日深夜發生大貨車追撞前方自小客車事故，自小客後半截車身嚴重擠壓變形，後座乘客頭部重創身亡，駕駛重傷意識模糊。警方將進一步調查釐清肇事原因及責任。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　109年1月5日

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