投檢查獲5件總統選舉賭盤 70多件情資列管偵辦

南投地方檢察署自108年12月至109年1月9日累計查獲5件總統大選賭盤案，查扣一輛賓士轎車（圖）及不法所得新台幣54萬元。（南投地檢署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年1月9日

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投地方檢察署自去年12月到今天累計查獲5件總統大選賭盤案，查扣1輛賓士轎車及不法所得新台幣54萬元，另有賄選、賭盤、暴力、假訊息等情資共70多件，正由專責檢察官處理。

為維護公平選舉，南投地方檢察署與司法警察機關密切合作，自去年12月起，持續偵辦及掃蕩選舉賭盤案，截至今天共查獲5件總統大選賭盤案，查扣1輛賓士車及不法所得54萬元，目前仍有70多件查察選舉情資，已分案由各專責檢察官偵辦中，呼籲民眾勿以身試法。

南投地檢署主任檢察官林志祐今天說，指揮南投縣與彰化縣警察局、調查局南投縣調查站共搜索11處，查獲5件總統選舉賭盤案、拘提被告6人，統計組頭兼營各種賭博金額達1億元，被告訊後以3萬元到10萬元不等交保或限制住居、請回，但一名蘇姓被告另案送監執行。

林志祐指出，由各機關提報、受理檢舉而獲得多起選舉查察情資，其中有關賄選25件、賭盤26件、暴力9件、假訊息6件、其他5件，現階段由專責檢察官指揮警、調密切蒐證與監控。

林志祐說，最高檢察署檢察總長江惠民、高等檢察署台中檢察分署檢察長謝榮盛日前視察選舉查察業務，肯定南投地檢署努力查緝不法，並指示繼續查察總統與立委選舉情況，維護選前治安及選舉公平。（編輯：謝雅竹）1090109