高雄直播主之亂 連千毅等4人羈押禁見

（中央社記者陳朝福高雄15日電）直播主連千毅、鄭又仁去年9月發生高雄街頭互嗆開槍砸店等「直播主之亂」，高雄地檢署今天偵結起訴，移審高雄地方法院，晚間裁定連千毅等4人羈押禁見，並禁止通信、授收物件。

這起引起社會嚴重關切的「直播主之亂」，高雄地檢署指揮警方組專案小組偵辦，查出連千毅以精品公司吸收公司男性員工加入「天道盟太陽會高雄分會」犯罪組織，藉由幫派組織多次指使高雄分會成員脅迫網友刪文、道歉等，更因為與被告直播主鄭又仁在網路上言語衝突，進而指使成員持槍射擊恐嚇，造成社會大眾恐慌。

檢警也查出高雄分會成員擁槍自重、聚眾滋事，專案小組先後在高雄市、苗栗縣查獲槍枝2把、子彈35發、武士刀、開山刀各1把、西瓜刀15把、球棒18支、鐵鎚1支、太陽會徽章90個等物證，並陸續逮捕連千毅、太陽會高雄分會長謝育全、槍手張瑛桔、高雄分會組長鍾富賢等人。

高雄地檢署今天偵結，依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，起訴連千毅、鄭又仁等27人，並移審在押的連千毅、謝育全、張瑛桔和鍾富賢，建請法院量處適當刑度。

高雄地方法院下午開庭審理，晚間近9時40分以被告有串供、反覆實施之虞，裁定連千毅、謝育全、張瑛桔和鍾富賢羈押禁見，並禁止通信、授收物件。（編輯：張銘坤）1090115