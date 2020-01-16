刑事局寒冬送暖扶弱勢 贈白米宣導反詐騙

（中央社記者黃麗芸台北16日電）年關將近慎防詐騙，刑事局今天表示，農曆年前攜手國際扶輪3481地區台北信義扶輪社寒冬送暖，贈送近3000包白米給北市低收弱勢族群，還利用趣味魔術表演傳遞反詐騙宣導意識。

刑事局今天發布新聞稿表示，新北市一名高姓男子去年12月在臉書看到一則兼差工作廣告，聯繫對方後得知為線上投注站，由於提供會員匯兌存取的帳戶數量不足，所以正在招募可配合提供帳戶的後台工作人員，10天1期、每個帳戶滿1期就能現領新台幣1萬元，若提供多個帳戶即倍數計算薪資。

急需資金的高男隨即答應對方提供3個銀行帳戶，且應對方要求將其銀行帳戶提款卡密碼改成指定號碼，並將存簿和提款卡利用超商寄貨「店到店」方式寄送給對方，不料卻陸續在自己手機網路銀行APP看到多筆交易訊息，經細查交易明細才發現竟成詐騙集團人頭帳戶，趕緊報警處理，並向銀行申請掛失。

刑事局表示，年關將近，民眾年前經常有較多資金需求，深諳人性的詐騙集團常藉機散布各種具吸引力的廣告話術，讓民眾放下戒心、自投羅網。

根據165反詐騙諮詢專線統計，去年以收購存簿為詐騙手法案件就達200件之多，被害人除帳戶會被銀行列為警示帳戶而無法使用外，更糟的是還反成詐騙集團的幫凶。

刑事局為加強預防此類詐騙手法宣導，特別和國際扶輪3481地區台北信義扶輪社合作「寒冬送暖」活動，針對台北市萬華區、中正區低收入戶或弱勢家庭進行犯罪預防宣導，利用輕鬆有趣的魔術表演方式，提醒民眾慎防此類收購存簿，以及假借貸、假求職類詐騙手法。

同時，也首次發起局內募資行動，獲得同仁熱心響應，所募得款項全數用於購買白米及米果，在松山慈惠堂快速調動白米近3000包，贈予這次活動的受助家庭，在傳遞反詐騙宣導意識的同時，也感受到春節送暖滿滿的幸福感。（編輯：方沛清）1090116