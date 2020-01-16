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歡慶119消防節 北市金龍獎表揚30人

最新更新：2020/01/16 17:31
台北市消防局16日提前歡慶119消防節，頒發「金龍獎」給17名消防人員及13名義消楷模，且消防局108年在緊急救護方面，急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，康復出院高達126人，再創歷年最高紀錄。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真　109年1月16日
台北市消防局16日提前歡慶119消防節，頒發「金龍獎」給17名消防人員及13名義消楷模，且消防局108年在緊急救護方面，急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，康復出院高達126人，再創歷年最高紀錄。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真　109年1月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市消防局今天歡慶119消防節，由副市長黃珊珊頒發「金龍獎」獎座，共計17名消防人員及13名義消楷模獲獎，她說，去年緊急救護OHCA患者且康復出院者達126人，創歷年新高。

北市消下午舉辦「119消防節慶祝大會」，並從逾3000名消防、義消中選出「金龍獎」得主，共計有17名消防人員及13名義消楷模獲獎，藉此表揚他們在工作崗位上的優異表現。

黃珊珊致詞表示，北市消去年緊急救護方面，急救到院前心肺功能停止OHCA患者，康復出院者高達126人，再創歷年最高紀錄，要感謝消防救護人員及救護志工的努力，自動心肺復甦機的上線也有助於提升OHCA患者存活機率。

她同時期許所有同仁以得獎者為榜樣，繼續追求更優質的服務品質。

黃珊珊還指出，北市消在住宅用火災警報器推動方面，去年在台北市各大宮廟、慈善團體及善心人士的捐助下，已安裝住警器超過39萬戶，並累積有356件於火災時啟動示警成功避難案例。

另，去年由慈善團體善心人士愛心捐贈的救護車、消防車及自動心肺復甦機、住警器、各式救災救護裝備器材及訓練經費等，共計達新台幣9138萬餘元。

展望新的一年，黃姍姍表示，期許北市消「沒有最好，只有更好」，盼為所有市民建構更有效率的急救與防救災體系、提升城市競爭力，打造台北市成為宜居安全的永續城市。（編輯：方沛清）1090116

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