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春安晚間啟動 徐國勇慰勞警察

最新更新：2020/01/16 23:16
內政部長徐國勇（右）16日晚間到台北市警察局松山分局，巡視慰勞堅守崗位執勤的警察同仁及協勤民力，感謝警察弟兄的辛勞，並致贈工作期間加強戒備獎勵金。中央社記者黃麗芸攝　109年1月16日
內政部長徐國勇（右）16日晚間到台北市警察局松山分局，巡視慰勞堅守崗位執勤的警察同仁及協勤民力，感謝警察弟兄的辛勞，並致贈工作期間加強戒備獎勵金。中央社記者黃麗芸攝　109年1月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）農曆春節將至，內政部長徐國勇今晚到台北市警察局松山分局巡視春節維護安全工作和慰勞，除慰勉警察同仁及協勤民力的辛勞，也頒發獎勵金幫大家加油打氣。

徐國勇今晚偕警政署長陳家欽和台北市警察局長陳嘉昌出席松山分局及轄下中崙派出所擴大臨檢勤前教育，巡視堅守崗位、辛勞執勤的警察同仁及協勤民力，並致贈工作期間加強戒備獎勵金。

徐國勇致詞表示，為讓春節重要節日期間確保治安平穩、交通順暢，警方從以前單純防搶、防竊盜工作，進化到現在肅毒、肅槍、掃黑和交通疏導等任務，使民眾春節可快樂出遊、平安回家，特別感謝警察弟兄的辛勞。

他說，今年選舉順利落幕後就緊接著春節到來，辛勞的警方也有賴民間義警和民防協助，共同完成春節重要維護相關工作，同時松山區也是北市重要區域，再次感謝所有辛苦的同仁和民間單位。

松山分局表示，春節連續7天假期，為民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，但也是警察單位犧牲假期投入警力最多的時刻，警察同仁堅守崗位辛苦執勤，維護轄區治安平穩，讓民眾平安度過佳節。

為貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作，松山分局說，今年加強重要節日安全維護工作自今晚10時起至30日止，共計為期15天，為有效宣導及強化犯罪預防，也特別針對交通安全、治安平穩、為民服務等三大主題拍攝宣導影片。

松山分局表示，宣導影片內容是改編自歌手葉啟田所翻唱的「墓仔埔也敢去」曲目，將歌詞改編融入警察交通疏導、反詐騙宣導、打擊車手和民眾提領鉅款護鈔等內容，同時結合警察娃娃在饒河街踩街宣導影片，寓教於樂、平安過好年。（編輯：唐聲揚）1090116

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