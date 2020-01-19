詐騙集團誆南蘇丹政要行騙 警助老翁保住20萬元

有詐騙集團成員謊稱是正在逃亡的南蘇丹副總統之子，以運輸黃金粗礦為由，並提進口輸入許可取信，請求北市7旬陳姓老翁匯款協助，經員警及銀行行員共同勸說下，陳翁才驚覺遭詐騙。（台北市中正第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年1月19日

（中央社記者黃麗芸台北19日電）有詐騙集團成員謊稱是正在逃亡的南蘇丹副總統之子，以運輸黃金粗礦為由請求北市7旬陳姓老翁匯款協助，幸銀行員和警方成功攔阻，才保住老翁的新台幣逾20萬元。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，年關將近，詐騙集團用盡各種手段行騙，近日就接獲轄內台灣銀行行員通報，有名75歲陳姓老翁要匯款7100美元（約新台幣21萬元）到西非一間銀行，且過程中一直察看手機，疑有異狀，請求轄區介壽路派出所員警到場關懷。

堅信未遭詐騙的陳姓老翁，經員警耐心詢問後才說，自己是接到1名自稱為南蘇丹副總統的兒子來電，稱兩人以前在英國相識，對方現在在布吉納法索，想要逃難，且有黃金粗礦要運輸，請求老翁協助匯款7100美元至指定的西非帳戶。

同時，詐騙集團為取信陳翁，還提出這批黃金的進口輸入許可，甚至稱這是西非地檢署檢察官及律師要求等內容。

眼尖員警發現，老翁所持的進口輸入許可製作相當粗糙，研判應為詐騙，經員警及銀行行員共同勸說下，陳翁才驚覺遭詐騙，也感謝警方協助攔阻。

中正一分局表示，這種詐騙手法是典型的投資詐騙，先透過取得被害人的信任，再以高報酬率誘騙投資來路不明的商品，受害者前幾個月或許可獲得高報酬，但其實這些「高報酬」是拿其他受害者的本金支付，詐騙集團待吸金到一定目標後，就會人間蒸發。

中正一分局呼籲，民眾若遇類似狀況，務必小心求證、冷靜處理，並立即向165反詐騙諮詢專線或110警察機關報案求證、處理。（編輯：洪學廣）1090119