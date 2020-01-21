更多編輯台推薦新聞：
影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首
娛樂

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜
國際

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘
國際

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘

2020吉鼠迎春 新年特輯
專題

2020吉鼠迎春 新年特輯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

勒斃空姐妻案 二審仍判詹賢明15年

最新更新：2020/01/21 15:03

（中央社記者劉世怡台北21日電）桃園男子詹賢明被控徒手勒斃擔任空姐的簡姓妻子，一審遭判15年，經上訴，二審台灣高等法今天依殺人罪，仍判詹賢明15年，還可上訴。

檢警調查，55歲的詹賢明與在長榮航空公司任職的52歲簡女結婚多年，之後在蘆竹區合資購屋，2人未生育子女，詹賢明在失業後，不但工作不穩定，還有酗酒習慣，2人感情逐漸生變，雙方也曾因金錢問題發生爭執，導致妻子萌生離婚念頭。

檢警指出，詹賢明民國107年曾恐嚇殺害妻子，在簡女向親友求救後，雙方簽署「不可言語、動作、脅迫行為，不可飲酒過量」等協議切結書，但因詹賢明依然故我，親友於107年12月再度介入協調，並建議雙方分居同時簽署分居協議書，詹賢明必須在1個月內搬出2人住居。

檢警表示，心有不甘的詹賢明，去年1月6日上午與妻子談判時又發生爭執，簡女一度傳簡訊向同事求救，但詹賢明隨後就因情緒失控徒手勒斃簡女，發現闖下大禍，詹男致電好友說「下輩子再做兄弟」並自殘，經友人制止後報警，警消人員除逮捕詹賢明並將已無生命跡象的簡女送醫，但仍宣告不治。

詹賢明被依殺人罪嫌起訴，一審桃園地方法院判他15年，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審開庭期間，死者胞弟及胞妹氣憤指控，無法原諒詹男，一審只判15年無法接受，這是蓄意謀殺，請求二審合議庭予以重判。二審今天宣判。（編輯：李亨山）1090121

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報