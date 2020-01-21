勒斃空姐妻案 二審仍判詹賢明15年

（中央社記者劉世怡台北21日電）桃園男子詹賢明被控徒手勒斃擔任空姐的簡姓妻子，一審遭判15年，經上訴，二審台灣高等法今天依殺人罪，仍判詹賢明15年，還可上訴。

檢警調查，55歲的詹賢明與在長榮航空公司任職的52歲簡女結婚多年，之後在蘆竹區合資購屋，2人未生育子女，詹賢明在失業後，不但工作不穩定，還有酗酒習慣，2人感情逐漸生變，雙方也曾因金錢問題發生爭執，導致妻子萌生離婚念頭。

檢警指出，詹賢明民國107年曾恐嚇殺害妻子，在簡女向親友求救後，雙方簽署「不可言語、動作、脅迫行為，不可飲酒過量」等協議切結書，但因詹賢明依然故我，親友於107年12月再度介入協調，並建議雙方分居同時簽署分居協議書，詹賢明必須在1個月內搬出2人住居。

檢警表示，心有不甘的詹賢明，去年1月6日上午與妻子談判時又發生爭執，簡女一度傳簡訊向同事求救，但詹賢明隨後就因情緒失控徒手勒斃簡女，發現闖下大禍，詹男致電好友說「下輩子再做兄弟」並自殘，經友人制止後報警，警消人員除逮捕詹賢明並將已無生命跡象的簡女送醫，但仍宣告不治。

詹賢明被依殺人罪嫌起訴，一審桃園地方法院判他15年，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審開庭期間，死者胞弟及胞妹氣憤指控，無法原諒詹男，一審只判15年無法接受，這是蓄意謀殺，請求二審合議庭予以重判。二審今天宣判。（編輯：李亨山）1090121