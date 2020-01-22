反核靜坐驅離判賠 北市警將研究上訴

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北22日電）反核靜坐驅離事件，台北市政府、台北市警察局今天判賠。北市府今晚表示，尊重法院判決；市警局說，絕對支持員警依法執法，待取得判決書後，將與律師研究上訴事宜。

全國廢核行動平台民國103年間舉行反核靜坐，遭警方強制驅離，15名民眾向北市府與市警局請求國家賠償。台北地院今天判市政府賠償12人共新台幣42萬元，市警局賠1人3萬4000元，2人敗訴。

台北市副發言人戴于文表示，北市府尊重法院判決，將在收到法院的判決書後，充分理解法院的判決理由後再做決定。

市警局今晚表示，尊重司法判決，並絕對支持員警依法執法，保障同仁執法的權益，全力維護北市治安及交通秩序，待取得判決書後，將與律師研究上訴事宜。

市警局重申，今後處理集會遊行案件，仍必依法行政、嚴正執法，以保護人民集會遊行權益暨維護社會公共秩序。員警執行集會遊行維安勤務相當辛勞，呼籲今後陳抗人士或參與集會遊行者，應保持理性平和，共同維護社會秩序與安全。

全國廢核行動平台於103年4月27日舉辦「停建核四、還權於民」遊行並占領忠孝西路，警方翌日凌晨出動噴水車以強力水柱驅離，再由員警逐一抬離民眾，過程爆發衝突。（編輯：張銘坤）1090122